Komend halfjaar geen uitzettingen naar Afghanistan

Den Haag

Het besluit van Broekers-Knol betekent een radicale koerswijziging. Eind vorige week drong Nederland er nog met vijf andere EU-landen op aan dat het mogelijk zou blijven om uitgeprocedeerde Afghanen uit te zetten. Het stoppen van uitzettingen zou volgens de landen een ‘verkeerd signaal geven en waarschijnlijk nog meer Afghaanse burgers motiveren hun huis te verlaten’.

Maar die opstelling leidde tot consternatie vanwege de recent dramatisch verslechterde veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook coalitiegenoten D66, CDA en ChristenUnie uitten bezwaren. In haar brief aan de Kamer dinsdag beroept Broekers-Knol zich op die ontwikkelingen om rechtsomkeert te maken. Voorlopig sluit ze ook de theoretische mogelijkheid van gedwongen uitzett..

