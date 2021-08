Van Haga presenteert nieuwe partij Belang van Nederland

Den Haag

Van Haga vormt nu met Hans Smolders en Olaf Ephraim de ‘groep-Van Haga’ in de Tweede Kamer. In mei splitste het drietal zich af van Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart was Van Haga een tijdlang een ‘éénpitter’ in het parlement, omdat hij wegens het schenden van de integriteitscode uit de VVD-fractie was gezet.

Van Haga behaalde bij de verkiezingen 241.000 stemmen, net iets minder dan Baudet. Hij trok met zijn complotachtige opvattingen over corona de aandacht. Hij wil nu een partij neerzetten tussen de VVD enerzijds en Forum voor Democratie en JA21 anderzijds in. De VVD noemt hij ‘te links’ en Forum omschrijft hij als ’extreem conservatief’. Van Haga bestempelt zijn toet..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .