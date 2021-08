Beperkt eendaags evenement toegestaan

Eendaagse evenementen waarbij bezoekers geen zitplaats hebben, kunnen vanaf 14 augustus doorgaan mits ze maximaal 750 mensen toelaten. Dat heeft demissionair premier Rutte maandagmiddag bekendgemaakt. Een andere voorwaarde is dat de evenementen plaatsvinden in de open lucht óf in een tent die aan alle kanten open is. De beperkte toestemming geldt tot 1 september.