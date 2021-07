Drempel voor terugsturen statushouder Griekenland

Den Haag

De statushouders reizen soms door naar Nederland om hier een asielaanvraag te doen. Maar omdat zij al in Griekenland zijn toegelaten, komen ze in beginsel niet meer in aanmerking voor asiel in Nederland en wordt hun aanvraag meteen terzijde gelegd. De Raad van State oordeelt echter in twee zaken van Syrische asielzoekers dat de situatie in Griekenland voor erkende vluchtelingen mensonwaardig kan zijn.

beter uitleggen

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) moet daarom opnieuw een beslissing nemen over deze Syrische asielzoekers. Ze moet beter uitleggen waarom de betrokkenen naar Griekenland terug kunnen óf ze moet hun asielaanvragen inhoudelijk in behandeling nemen, aldus de Raad v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .