Kamerlid Nilüfer Gündogan (Volt) wil ‘niet doen wat anderen al doen’

Bijna zestig nieuwe Kamerleden zijn in een chaotische werkelijkheid beland. Stemmen over het wegsturen van de premier, coronamaatregelen in de Kamer, impasse in de formatie en scheurende partijen. Hoe beleven deze politici hun eerste maanden in het parlement? Vandaag: Nilüfer Gündoğan (Volt).

Hoe chaotisch is het, als nieuwkomer in de Kamer?

‘Vooral in het begin was het erg zoeken, zeker omdat onze hele fractie nieuw is. Je belandt niet in een partij waar alles al in kannen en kruiken is. Het heeft tot half juni geduurd voordat mijn fractiegenoten Marieke Koekkoek, Laurens Dassen en ik hier goed de weg wisten en werk uit handen konden geven. Er komt ontzettend veel op je af, zeker de eerste weken.’

Hoe pakt u uw rust in alle drukte?

‘Je kunt iedere dag wel tot 22.00 uur gaan werken, maar daar wordt je werk niet per se beter van. Als je wilt, kun je per portefeuille al 120 uur per week werken, daarom moet je duidelijke prioriteiten stellen. Als je niet oppast, ga je meedoen met wat iedereen al aan het doen is. Als een colle..

