Zitten politiek en media bij elkaar op schoot? Als het erop aankomt, hebben ze heel andere belangen

Zitten politiek en media bij elkaar op schoot? Dat is een vraag die de laatste tijd geregeld wordt gesteld. Bijvoorbeeld rond de VPRO-documentaire over Sigrid Kaag. Kreeg de D66-lijsttrekker niet heel veel gratis zendtijd waarop ze ook nog invloed mocht uitoefenen, of wilde de VPRO gewoon een documentaire maken over de diplomaat die minister werd?

Hoe je die vragen beantwoordt, wordt al snel beïnvloed door hoe je als burger ook breder naar media en politiek kijkt. En door de krampachtigheid waarmee met name de VPRO reageerde, ontstond de indruk dat er iets onoorbaars was gebeurd.

Dat is koren op de molen van critici van bijvoorbeeld de publieke omroep, of van de media in het algemeen. Toen PVV-Kamerlid Dion Graus in het nieuws kwam vanwege beschuldigingen van seksuele intimidatie en misbruik, fulmineerde partijleider Geert Wilders dat de meeste journalisten ‘tuig van de richel’ zijn. ‘Heel veel journalisten gedragen zich als linkse activisten’, zei hij vorige week in een interview met het AD.

Het opmerkelijke is dat Wilders de journalistiek die hij beschimpt, tegelijk bij uitstek ge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .