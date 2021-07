Rente op rood staan of kopen op afbetaling blijft langer ‘laag’

De rente die consumenten betalen voor rood staan of kopen op afbetaling blijft nog tot 1 juli 2022 gemaximeerd op 10 procent.

Den Haag

Dat meldde demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) donderdag in het Staatsblad. Het kabinet heeft de maximale rente vorig zomer tijdelijk verlaagd van 14 naar 10 procent om consumenten die vanwege de coronacrisis geld moeten lenen meer lucht te geven. Minister Hoekstra heeft die maatregel, na het horen van belanghebbenden, nu definitief verlengd tot 1 juli volgend jaar.

Hoekstra stelt dat de coronacrisis nog steeds doorwerkt in de economie, ook al is herstel in zicht. Zo neemt volgens voorspellingen van het Centraal Planbureau de werkloosheid dit jaar waarschijnlijk nog toe. ‘Omdat consumenten nog steeds een verlies van inkomen kunnen ondervinden door de gevolgen van de coronacrisis en behoe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .