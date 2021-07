Oud-D66-senator: Uit ‘voltooid leven’ stappen is helemaal niet zo logisch

Den Haag

Aan een ‘voltooid leven’ hoeft nog geen einde gemaakt te worden. Je zou ook best kunnen zeggen, vindt oud-D66-senator Paul Schnabel, dat het ‘geestelijk niet gezond’ is als iemand die oud en lichamelijk redelijk in orde is, niet verder wil leven. Dat schrijft Schnabel in Idee, het blad van het Wetenschappelijk Instituut van D66, waarvan het nieuwste nummer is gewijd aan ‘vergankelijkheid’.

Volgens Schnabel is uit het leven willen stappen omdat het ‘voltooid’ zou zijn, helemaal niet zo logisch. ‘Zelfs als ze heel erg ziek zijn, hangen de meeste mensen nog erg aan het leven.’ Schnabel was in 2016 voorzitter van een een commissie die het kabinet adviseerde over de ‘voltooid leven’-problematiek. Schnabel pleit voor een ruimere interpr..

