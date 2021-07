Don Ceder: ‘Ik dacht dat ik helemaal uitgeput thuis zou komen’

Bijna zestig nieuwe Kamerleden zijn in een chaotische werkelijkheid beland. Stemmen over het wegsturen van de premier, coronamaatregelen in de Kamer, impasse in de formatie en scheurende partijen. Hoe beleven deze politici hun eerste maanden in het parlement? Vandaag: Don Ceder (ChristenUnie).

Tweede Kamerlid Don Ceder tijdens een debat in de Tweede Kamer in juni over de positie van Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt.

Hoe ervaart u de chaotische periode sinds de verkiezingen?

‘Ik heb geen andere periode meegemaakt, dus ik weet niet of het hiervoor rustiger was. Ik merk wel dat je wordt geacht startklaar te zijn. Dat is eigenlijk vreemd, want je weet nog veel dingen niet. Maar ik heb de procedures vrij snel in de vingers gekregen. Dat je het land mag dienen en het kabinet vragen kunt stellen over belangrijke onderwerpen, is dankbaar werk. Ik heb er geen moment spijt van gehad.’

Wat is u het meest opgevallen?

‘Dat mijn dagen sneller voorbij vliegen. Ik ben meestal iets voor negenen in Den Haag, en ik ga vaak pas na achten en soms zelfs na middernacht weg. Ik heb afspraak na afspraak. Voor je het weet, ga je weer naar huis.’

Wat is u tegengevallen?

‘Veel them..

