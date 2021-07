Topdiplomaat zonder kapsones

De diplomatie is thuisgekomen. Met de benoeming vorige week van Tom de Bruijn tot minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt Buitenlandse Zaken weer geleid door twee ervaren diplomaten, beiden van D66-huize: Sigrid Kaag en Tom de Bruijn. Waar Kaag opbloeide binnen het VN-systeem, is De Bruijn een van de kanonnen van de Nederlandse diplomatie.

Den Haag

Het is moeilijk om niet in superlatieven over Tom de Bruijn te spreken. Mensen die met hem gewerkt hebben, beschrijven hem als een aimabele, rustige maar ook doortastende man die een schat aan ervaring opdeed in de internationale diplomatie, maar desondanks niet te beroerd was daarna, als wethouder, het ‘Haagse kindervoetbal’ mee te spelen. Hij heeft geen kapsones, totaal niet - en dat maakt hem tot zo’n prettig mens.

‘Als kwaliteit en landsbelang boven partij- en politiek belang zouden gaan, was Tom de Bruijn allang minister van Buitenlandse Zaken geweest’, zegt diplomatiekenner Robert van de Roer. ‘Hij kent zijn dossiers, heeft een enorm internationaal netwerk en spreekt zijn talen - het tegendeel van een windvaan. In die zin ka..

