Van Weyenberg, De Bruijn en Wiersma komen bij kabinet

Den Haag

In het kabinet is de laatste tijd een aantal verschuivingen geweest. Sigrid Kaag is minister van Buitenlandse Zaken geworden, en kon de post voor Buitenlandse Handel er niet bij doen. Koolmees kon het werk van de staatssecretaris van SZW er niet meer bij doen, en wilde er weer een staatssecretaris bij. Van Weyenberg volgt Stientje van Veldhoven op die haar positie vroegtijdig verlaat omdat ze ander werk heeft gevonden.

De in 1948 in Eindhoven geboren Tom de Bruijn is geen onbekende op het departement van Buitenlandse Zaken. Hij ging daar na zijn afstuderen aan de slag. Hij klom op tot Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie. Daarna vertrok hij in 2011 naar de Raad van State. Van juni 2014 tot juni 2018..

