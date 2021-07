Nieuw in de Kamer: Hij zei: ‘Beloof me één ding, laat je niet in het systeem zuigen’

Bijna zestig nieuwe Kamerleden zijn in een chaotische werkelijkheid beland. Stemmen over het wegsturen van de premier, coronamaatregelen in de Kamer, impasse in de formatie en scheurende partijen. Hoe beleven deze politici hun eerste maanden in het parlement? Vandaag: Barbara Kathmann (PvdA).

Hoe ervaart u de chaotische periode sinds de verkiezingen?

‘Als een heel bizarre periode. Mensen in mijn omgeving zien het als de Netflix-serie Het Binnenhof. Ik zeg dan: maar het is wel het echte Binnenhof en de echte politiek. Ik ben nu een paar maanden gestopt als wethouder in Rotterdam. Dat is echt een van de mooiste banen van Nederland, maar we leven in een tijd van grote veranderingen en daarom wil ik Kamerlid zijn. Voor de coronacrisis hadden we al de klimaatcrisis, de stikstofcrisis en de wooncrisis. Ik wil die helpen tackelen.’

Wat is u het meest opgevallen?

‘In de media gaat het vaak over de verschillen tussen partijen. Maar mij valt op dat er veel collegialiteit is. Bijvoorbeeld tijdens kleinere debatten zie ik hoe iedereen van l..

