Den Haag

Vrijdag wilden premier Rutte en minister De Jonge niet toegeven dat zij in juni een verkeerde inschatting hebben gemaakt toen zij bij alle corona-versoepelingen ook het nachtleven weer open gooiden, met een enorme piek aan coronabesmettingen onder jongeren als gevolg. Dat gaven de bewindslieden slechts impliciet toe, met het besluit om de teugels toch weer aan te trekken tot half augustus. ‘Het is heel ingewikkeld om de film te evalueren als je er nog middenin zit’, wilde Rutte er slechts over kwijt. Daarop kwam veel kritiek, ook vanuit de medische wereld. Maandag ging Rutte alsnog door de knieën: ‘Wat wij dachten dat kon, dat bleek in de praktijk toch niet te kloppen. Daar hebben we een inschattingsfou..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .