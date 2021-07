SGP-vrouwen willen gesprek met partijtop over vrouwenstandpunt

Een groep SGP-vrouwen wil om tafel met het hoofdbestuur en de Tweede Kamerfractie over ‘de rol van de vrouw’ in de politiek en de partij. Het vrouwenstandpunt ligt gevoelig: landelijk zijn maar twee vrouwelijke politici actief namens de SGP. Eén van hen, wethouder Paula Schot, maakt ook onderdeel uit van het nieuwe vrouwennetwerk.

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij tijdens een digitaal congres in mei.

Den Haag

De ruim dertig vrouwen – volgens een woordvoerder ‘representatief’ voor de partij – willen ‘binnen de SGP het gesprek voeren’ over de rol van vrouwen. Daarover wordt door de achterban verschillend gedacht. Een deel meent dat vrouwen op bijbelse grond geen politiek ambt dienen te vervullen, terwijl andere SGP’ers juist pleiten voor verruiming van dat standpunt.

Een groep SGP-vrouwen, onder wie ook wethouder Paula Schot van Schouwen-Duiveland, heeft zich daarom verenigd in het netwerk Het Grabinaat. De naam verwijst naar Riet Grabijn, een bekende voorvechtster van het vrouwenlidmaatschap van de partij. Binnen Het Grabinaat wordt verschillend gedacht over het vrouwenstandpunt – gemene deler is de hoop dat de dialoog erover niet verst..

