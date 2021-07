CDA-rapport: interne strijd, verdeeldheid en wantrouwen oorzaken verkiezingsnederlaag

Het landelijk bestuur van het CDA is zaterdag opgestapt na een kritisch rapport over de verkiezingsnederlaag. Volgens een onderzoekscommissie heeft de partij ‘van zichzelf verloren’ door wantrouwen en een gebrek aan leiderschap.

Zeist

Er was in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen bij het CDA sprake van ‘een cultuur die niet deugt’ met intern gekibbel, onderling wantrouwen en mensen die hun eigenbelang boven de partij stelden. Dat constateert oud-minister Liesbeth Spies, die voor het CDA onderzoek deed naar de verkiezingsnederlaag en de periode die daaraan voorafging. In het uitgebreide rapport, dat zaterdag werd gepresenteerd op de KNVB Campus in Zeist, wordt hard geoordeeld over de sfeer bij de christendemocraten: mensen werden buitenspel gezet, er ontstonden verschillende kampen en het ontbrak aan centraal leiderschap. ‘Het CDA heeft deze verkiezingen van zichzelf verloren.’

De partij die al decennia adverteert met ‘normen en waarden’ is daarin ju..

