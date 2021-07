De Jonge: geef als kerk geen desinformatie over vaccinaties

Predikanten en voorgangers die onjuistheden vertellen over coronavaccinaties ‘liften mee op een golf aan desinformatie’ en zijn ‘onverstandig en onverantwoordelijk’ bezig. Dat zegt Hugo de Jonge vandaag in een interview met het Nederlands Dagblad.

Den Haag

De minister van Volksgezondheid reageert daarmee op geluiden die hij hoort uit verschillende delen van christelijk Nederland. Zo zei de Elspeetse predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland dat mensen geen ziekte mogen inbrengen in hun lichaam, stelde een evangeliegemeente in Noord-Holland dat een in één jaar ontwikkeld vaccin niet met zekerheid veilig kan zijn en dat de overheid er alles aan doet om het erdoor te drukken, en schreef de predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nunspeet dat de snelheid van de vaccinontwikkeling hem niet geruststelt.

‘Verspreid het Woord, verspreid geen des..

