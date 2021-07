Tóch weer nieuwe maatregelen na explosie coronabesmettingen

Den Haag

Het had een mooie, zorgeloze zomer moeten worden – de ‘summer of love’ was het gaan heten in Den Haag. Maar nog voordat het echt zomer kon worden, is Nederland weer terug bij af. Het aantal coronabesmettingen verzevenvoudigde in één week tijd: van 942 meldingen begin juli naar bijna zevenduizend op vrijdag. Veruit de meeste besmettingen ontstaan bij jongeren, die weliswaar minder snel in een ziekenhuisbed belanden, maar voor wie de langetermijngevolgen van covid toch ingrijpend kunnen zijn.

Het virus is aan een ‘gierende’ opmars nodig, concludeerde coronaminister Hugo de Jonge vrijdag op een speciaal ingelaste persconferentie. Met als gevolg tóch weer extra maatregelen, die voornamelijk jongeren treffen en zaterdag om 3.00 uur al ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .