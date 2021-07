‘Onacceptabel’ wordt een holle frase, gelet op wat er de afgelopen jaren gebeurde

Onacceptabel is een woord dat justitieminister Ferd Grapperhaus geregeld gebruikt. Zo noemde hij het op 4 april 2019, in een debat met de Tweede Kamer, onacceptabel dat onze maatschappij zich de afgelopen twintig jaar zo heeft ontwikkeld, dat steeds meer mensen zwaar beveiligd moeten worden.

Politici, Kamerleden, burgemeesters en journalisten, bijvoorbeeld. Maar het debat ging ook over de schaarse beschikbaarheid van persoonsbeveiliging: er stonden in april 2019 ruim 73 fulltime vacatures open bij de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. ‘Een kwart van de mensen die ons moeten beschermen, bestaat alleen op papier’, concludeerde DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu.

In het najaar van 2019 kwamen er bij de politie de eerste klassen met mensen die specifiek voor de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging worden opgeleid. Als de kandidaten uit deze eerste groepen hun opleiding met succes afronden, kunnen zij vanaf 2022 bij de dienst aan de slag. ‘Laten we wel wezen’, zei minister Grapperhaus in het debat in 2019, ‘het beve..

