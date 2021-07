Nog tientallen tolken vast in Afghanistan, ondanks toezegging steun kabinet

Ruim een week na de beëindiging van de Nederlandse militaire missie in Afghanistan wachten er nog altijd 84 tolken die zeggen voor Nederland te hebben gewerkt, op evacuatie. Dat terwijl de veiligheidssituatie in Afghanistan snel verslechtert.

Den Haag

Demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld, die begin juni een motie overnam om ‘alle mogelijkheden te benutten’ de tolken terug te halen voor het vertrek van de troepen, zei donderdag: ‘We hebben nooit gezegd dat de tolken hier zouden zijn als de militairen weg zouden zijn.’ Haar interpretatie van de Kamerbreed gesteunde motie stuitte donderdag op grote verbazing in het parlement, vooral van de indiener, Kati Piri (PvdA): ‘Mijn grootste boosheid is dat de minister nu net doet alsof er iets anders in de motie staat dan wat ermee bedoeld werd.’

‘We staan aan dezelfde kant’, benadrukte Bijleveld. ‘We hebben bijgeplust aan alle kanten.’ Zo is er één veteraan toegevoegd aan het team dat hier in Den Haag aan werkt, en één consula..

