Kabinet broedt toch weer op maatregelen tegen oplopend aantal besmettingen

Het demissionaire kabinet overweegt de teugels in het uitgaansleven toch weer wat aan te trekken. ‘We kijken de komende dagen of we dingen moeten aanscherpen’, aldus minister Grapperhaus dinsdag in reactie op het oplopende aantal COVID-19-besmettingen. Intussen wordt het testbeleid al wat aangepast na kritiek van experts.

Demissionair minister Grapperhaus dinsdag na afloop van het corona-overleg. 'In het uiterste geval moeten we tot sluiting overgaan.’

Den Haag

Grapperhaus roept alle Nederlanders, de horeca-uitbaters in het bijzonder, op om de coronaregels in acht te nemen. Hij wil dat daarop vanaf nu ook strenger wordt gecontroleerd. ‘Wie er met de pet naar gooit, kan maatregelen verwachten. Het is voorstelbaar dat het in het eerste weekend na de versoepelingen nog stroef ging, maar nu moet het echt geregeld zijn.’

Grapperhaus wilde dinsdag niet spreken van een laatste waarschuwing voor de horeca, maar hintte daar wel op. ‘Als het zo doorgaat, dan ga je op een gegeven moment vaststellen dat je je deze versoepelingen niet kunt permitteren. Maar zo ver zijn we nog niet. Daarom zeg ik het nu. We moeten nu echt gewoon de urgentie oppakken.’ De burgemeesters roept hij op vanaf nu beter te co..

