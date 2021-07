PvdA en CU kondigen wet aan tegen kinderarmoede. ‘Een stille ramp’

PvdA en ChristenUnie willen het kabinet wettelijk verplichten de kinderarmoede in Nederland terug te dringen.

Den Haag

De partijen hebben dinsdag een initiatiefwet aangekondigd waardoor het kabinet de kinderarmoede in 2030 ten minste moet halveren ten opzichte van 2018. Uiteindelijk moet het aantal kinderen dat opgroeit in armoede omlaag naar nul, vinden de twee partijen.

Het kabinet moet ieder jaar laten zien welke maatregelen het heeft genomen om armoede tegen te gaan en hoe de armoede onder kinderen zich ontwikkelt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek leefden in 2019 iets meer dan een kwart miljoen kinderen in een gezin met een laag inkomen. Dat komt neer op 7,8 procent van alle kinderen. In 2018 ging het om 7,9 procent.

‘stille ramp’

PvdA en ChristenUnie spreken van ‘een stille ramp’ waarover te weinig wordt gesproken.

Het zorgt erv..

