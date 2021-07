Derk Boswijk van het CDA wil boeren ‘niet voor het lapje houden’

Boeren moeten niet langer als het probleem worden gezien, maar het aantal dieren in de landbouw gaat wel naar beneden. Met een plan om boeren meer perspectief te bieden, wil het CDA óók de natuur herstellen. ‘Dit is best een lastig verhaal om uit te leggen.’

Den Haag

Of het nu gaat om verkiezingswinnaar D66 of de rekenmeesters van het Planbureau voor de Leefomgeving, volgens CDA-Kamerlid Derk Boswijk wordt er continu gezegd dat boeren een probleem vormen voor natuur en milieu. ‘Wij draaien dat om’, zegt Boswijk. ‘Wij zien vanuit rentmeesterschap dat er inderdaad grote opgaven op het gebied van biodiversiteit en bodem- en waterkwaliteit zijn, maar bij de oplossing daarvan hebben we boeren keihard nodig.’

In zijn eerste drie maanden als CDA-Kamerlid én landbouwwoordvoerder, bezocht Boswijk meer dan honderd boeren. ‘Ik ben geschrokken hoeveel er in de knel zitten, omdat zij te weinig verdienen. Dat was voor mij doorslaggevend om aan een nieuwe landbouwvisie te werken, waarbij we boeren juist kans..

