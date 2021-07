Kabinet hakt de knoop door: tieners van 12 tot 18 jaar kunnen worden gevaccineerd

Den Haag

Hiermee neemt de minister het advies van de Gezondheidsraad volledig over. Die oordeelde dinsdag dat het ‘zinvol en verantwoord’ is om ook de jongeren tussen de 12 en de 18 jaar te vaccineren tegen het coronavirus. Het vaccineren van de 1,1 miljoen tieners kan meteen beginnen. Al deze week zullen de eerste jongeren een uitnodiging ontvangen. Vanaf vrijdag kunnen zij een afspraak maken.

Aanvankelijk ging het RIVM ervan uit dat er pas in augustus vaccins voor deze nieuwe doelgroep beschikbaar zouden zijn, omdat het vaccineren van de volwassenen nog in volle gang is.

Maar inmiddels hebben ruim 230.000 jongvolwassenen gekozen voor het Janssen-vaccin, waarvan maar één prik nodig is. ‘Daardoor zijn er 46..

