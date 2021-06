GroenLinks gehalveerd, maar jongerentak Dwars is de grootste politieke jongerenorganisatie

Het aantal zetels van GroenLinks in de Tweede Kamer is bijna gehalveerd van veertien naar acht zetels. Maar de jongerentak Dwars is uitgegroeid tot de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Hoe dan?

Waar de de jongerentak van D66, de Jonge Democraten, in 2019 nog de grootste politieke jongerenorganisatie was, wordt die plek tegenwoordig ingenomen door Dwars, met 5718 leden. De jongerenafdeling van GroenLinks heeft inmiddels duizend leden meer dan de Jonge Democraten (D66), blijkt uit cijfers die deze krant opvroeg bij alle politieke jongerenorganisaties. Alleen de jeugdafdeling van Forum voor Democratie gaf haar ledenaantallen niet prijs.

Waarom is Dwars zo populair? ‘Jesse Klaver’, is het stellige antwoord van hoogleraar politieke instituties en gedrag Kees Aarts. ‘Klaver heeft sinds zijn aantreden als lijsttrekker een nieuwe, frisse cultuur geïntroduceerd in de partij, denk aan de massale bijeenkomsten met Klaver in zijn witte over..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .