Langzaam maar zeker draait de ChristenUnie, maar met wie wil de partij regeren?

Den Haag

Maar ruim twee maanden later blijkt dat de vertrouwenscrisis rond Rutte, die tot een dieptepunt kwam nadat hij niet de waarheid sprak over de formatiegesprekken, wel ‘een beetje is weggeëbd’ - in de woorden van informateur Mariëtte Hamer. Dat geldt in elk geval voor de zes partijen die nog in beeld zijn voor kabinetsdeelname, waaronder de ChristenUnie. ‘Die zijn meer bezig met de vraag: met hoeveel partijen regeren, en met wie?’, aldus Hamer, die dinsdag haar voorlopige eindverslag aanbood. Ze is door VVD en D66 gevraagd aan te blijven als informateur.

In Hamers eindverslag is van de bezwaren die Segers eerder aanvoerde, niets terug te vinden. Sterker: er staat dat de ChristenUnie-fractievoorzitter bereid is tot onderhandelingen ‘..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .