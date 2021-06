Nieuwe wet burgerschapsonderwijs aangenomen door Eerste Kamer

Den Haag

Het betreft een aanscherping van de voormalige burgerschapswet, op initiatief van minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs Arie Slob. Burgerschapsonderwijs is nu ook al wettelijk verplicht, maar volgens Slob is het voor veel scholen onduidelijk wat er moet gebeuren. In de nieuwe wet staat onder meer dat kinderen basiswaarden als ‘vrijheid’, ‘gelijkwaardigheid’ en ‘solidariteit’ moeten begrijpen. Thema’s als het verbod op discriminatie en vrijheid van meningsuiting horen daarbij. Ook staat in de wet beschreven dat de school voor zowel leerling als leraar een veilige omgeving moet zijn.

Voor de nieuwe wet stemden CDA, Fractie-Nanninga, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, ..

