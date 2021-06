Den Haag

Het idee voor het plaatsen van de Europese vlag was die van het pro-Europese Volt, samen met D66, CDA, PvdA, GroenLinks en Denk. Volt kwam met het idee op 9 mei, de Europadag. Partijleider Laurens Dassen zei toen in een video dat de Europese vlag naast de Nederlandse ervoor moet zorgen dat we niet alleen naar andere landen moeten ‘kijken’ voor meer samenwerking, maar dat we dat ook moeten ‘doen’. De partij besloot een maand geleden toch nog te wachten met de stemming, maar nu ook het CDA zich achter het voorstel schaarde, durfde Volt het wel aan. Toch haalde de motie het niet. Enkel de zes indienende partijen en Fractie den Haan stemden voor de motie. Tegen stemden VVD, PVV, SP, ..

