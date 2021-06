De kabinetsformatie zit muurvast en partijen drijven alleen maar verder uiteen

De doorbraak in de formatie waarop informateur Mariëtte Hamer afgelopen weekeinde hoopte, is er niet gekomen. Sterker, de sfeer tussen potentiële bondgenoten is alleen maar verslechterd.

Den Haag

In een ultieme poging om de impasse in de formatie te doorbreken, had Hamer maandag opnieuw één voor één de partijleiders van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie uitgenodigd. Zij hadden van haar de opdracht gekregen om in het weekeinde oplossingen te bedenken voor de vastgelopen zoektocht naar een nieuwe regering.

De partijleiders blijken na vele telefoontjes over en weer niets te zijn opgeschoten. Achter elkaar biechtten zij maandag in de Stadhouderskamer op aan Hamer dat het ze niet is gelukt is om ‘over hun eigen schaduw te springen’, zoals de informateur vrijdag had gevraagd.

Rutte was maandag de eerste die de teleurstellende boodschap aan Hamer bracht. ‘We hebben heel veel stappen gezet en en heel veel gebeld, maar..

