Dries van Agt breekt met CDA

Den Haag

Hij vindt het onbegrijpelijk dat ‘het CDA het hoofd blijft afwenden van het immense leed’ dat de Palestijnen wordt aangedaan. Van Agt maakt zich al jaren druk om de Palestijnse zaak. Aanleiding om nu de partij te verlaten zijn belangrijke moties die eind mei in de Tweede Kamer in stemming zijn gebracht. Hij hekelt dat zijn partij tegen de moties stemde, die opriepen de Palestijnen te ondersteunen. De stem van het CDA was in elf moties bepalend. ‘Het stemgedrag van de CDA-fractie is mij rauw op het dak gevallen’, schrijft hij. Dit gaf voor hem de doorslag. ‘Het gedrag van de CDA-fractie heeft mij diep teleurgesteld en gegriefd. Ik zeg u vaarwel in treurnis.’ De moties gingen onder meer over erkenning van de Palestijnse staat, het ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .