Hamer praat vandaag met alle zes mogelijke coalitiepartners

Den Haag

Het is voor het eerst dat Hamer een gesprek heeft met alleen de leiders van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie tegelijk. Ze sprak donderdag met Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks). Rutte zei dat er gesproken is over ‘een denkbare oplossing voor welke partijen met elkaar mogelijk’ zouden kunnen beginnen aan ‘heel voorzichtig’ een ‘eerste stap’. Ook Kaag liet blijken dat er beweging in de besprekingen zat.

De Tweede Kamerverkiezingen waren donderdag precies drie maanden geleden, maar in de formatie zit volgens de betrokkenen vooralsnog weinig schot. De VVD wil met het CDA regeren, D66 met progressieve partijen. PvdA en GroenLinks willen alleen samen; VVD en CDA maken daar tot nu toe bezwaar ..

