Minister De Jonge: meer euthanasie is niet zorgelijk

Den Haag

Ethicus Theo Boer signaleerde die armoe in het Nederlands Dagblad, mede omdat maar heel weinig euthanasie-aanvragen een extra toetsing krijgen. De minister wil de euthanasiepraktijk niet eerder laten toetsen dan gepland (in 2023), blijkt uit zijn reactie op Kamervragen. ChristenUnie, Ja21 en SGP vragen zich af of alle patiënten wel in volledige vrijheid tot een euthanasieverzoek zijn gekomen. Ook zijn ze bezorgd over het raadplegen van patiënten via video (vanwege corona) in plaats van door het verplichte bezoek door een tweede arts.

De stijging van het aantal euthanasiegevallen acht De Jonge niet zorgwekkend. Hij ziet geen aanwijzingen voor een verband met COVID-19 en een toename van suïcidale gedachten, waarvan nu sprake i..

