‘Gelekte document met CDA-kritiek kwam uit kring van Pieter Omtzigt’

Het document van politicus Pieter Omtzigt met harde kritiek op het CDA is gelekt door iemand uit zijn eigen omgeving. Dat stelt CDA-partijvoorzitter Marnix van Rij. Omtzigt zou het document in beperkte kring hebben gedeeld, waarna iemand de memo heeft doorgestuurd naar de pers.

Den Haag

Volgens CDA-partijvoorzitter Marnix van Rij heeft Pieter Omtzigt dat zelf verklaard. Vrijdag en zaterdag is er veelvuldig contact geweest met Omtzigt over zijn interne document met keiharde kritiek op de partij, dat werd gepubliceerd door De Limburger. Als gevolg van die openbaarmaking besloot de Twentse politicus zijn lidmaatschap op te zeggen. Zaterdag deelde hij dat besluit in een ‘emotioneel gesprek’ mee aan Van Rij, aldus de interim-voorzitter.

Omtzigt zou daarin over de gelekte memo hebben gezegd: ‘Helaas Marnix, iemand uit de kring waarmee ik het document heb gedeeld, heeft het naar de pers gestuurd.’

