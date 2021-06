De formatie wordt na de exit van Omtzigt wellicht nóg complexer

Den Haag

De explosieve notitie van het populaire CDA-Kamerlid uit Enschede trilde maandag na op het Binnenhof. ‘Het is voor het CDA een heel moeilijke tijd. Ik hoop dat het daar in rustiger vaarwater terechtkomt’, zei PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen over het vertrek van Pieter Omtzigt uit het CDA, na haar gesprek met CDA-leider Wopke Hoekstra onder leiding van informateur Mariëtte Hamer.

Natuurlijk, het CDA had al langer problemen met het verwerken van de tegenvallende leiderschapswissel, de verkiezingsnederlaag en een overwerkte Pieter Omtzigt. Maar dat het kritische Kamerlid het CDA als partij wil verlaten, kwam toch als een verrassing.

‘Het verdere verloop van de formatie hangt af van hoe Hoekstra de komende week reageert’, zegt ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .