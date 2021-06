Nourdin el-Ouali stopt als politiek leider van NIDA en wordt directeur van SPIOR

Nourdin el-Ouali wordt directeur van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR). Hij vertrekt als politiek leider van NIDA. Deze progressieve islamitisch geïnspireerde partij deed in maart zonder succes een poging in de Tweede Kamer te komen.

El-Ouali was in 2014 mede-oprichter van NIDA. De partij is vooral lokaal actief, in de gemeenteraden van Rotterdam, Den Haag, Almere en Amsterdam. Pogingen om in Provinciale Staten en de Tweede Kamer te komen mislukten.

Bij SPIOR zijn 72 moskeeën en islamitische organisaties aangesloten. El-Ouali wil de organisatie zichtbaarder maken. Wie hem opvolgt bij NIDA is nog onbekend. <

