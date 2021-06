Pieter Omtzigt laat het CDA in verslagenheid achter. ‘Hij is altijd mijn voorbeeld geweest’

Pieter Omtzigt vertrekt bij het CDA, wil als zelfstandig Kamerlid verder en laat een instabiele christendemocratische partij achter. ‘Het is niet de goede weg voor Omtzigt. Hij hoort thuis in de christendemocratie.’

De laatste keer dat Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer was, bij zijn beëdiging.

Den Haag

Was het gelekte document van Pieter Omtzigt met verwijten aan de partijtop een bom onder het CDA, dan is zijn afsplitsing de explosieve ontploffing daarvan. Na achttien jaar Kamerlidmaatschap verlaat de Twentse politicus ‘met pijn in het hart’ de partij die hem juist krampachtig probeerde binnenboord te houden. Zaterdagmiddag meldde Omtzigt dat zijn positie binnen het CDA door de interne memo ‘overduidelijk’ moeilijker was geworden. ‘Daarom heb ik zojuist laten weten dat ik mijn CDA-lidmaatschap opzeg. Het is mijn intentie terug te keren als zelfstandig Kamerlid.’

De scheuring is een klap voor partijleider Wopke Hoekstra, die na een dramatische verkiezingsuitslag en intern geroddel juist op rust hoopte. ‘We zijn ontzettend teleurg..

