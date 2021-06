Kabinet gaat hondenbelasting niet afschaffen

Den Haag

Volgens minister Ollongren is dit niet aan het demissionaire kabinet, maar aan een volgend kabinet. Ze zei zich te baseren op meerdere adviezen, onder andere van de Raad van State, die stellen dat het gehele lokale belastingstelsel moet worden herzien, en dat niet één specifieke belasting moet weggehaald worden. Ze gaf aan dat dit voor een nieuw kabinet is om te realiseren. Wel heeft ze de Kamer beloofd met de Vereniging Nederlandse Gemeenten erover in gesprek te gaan.

Het debat was er dankzij hondeneigenaar Gary Yanover. Hij wist 60.000 handtekeningen bijeen te sprokkelen, genoeg om het onderwerp politiek te agenderen. Zijn doel? Artikel 226 van de Gemeentewet, dat gemeente..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .