Pas in het najaar komt er mogelijk een einde aan de adoptiestop

Pas in het najaar wordt de huidige stop op adoptie van kinderen uit het buitenland misschien opgeheven. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil alleen op korte termijn bekijken of de adoptie van biologische broertjes en zusjes van al geadopteerde kinderen kan doorgaan.

Den Haag

Dat zei de bewindsman woensdag in een debat met de Tweede Kamer. Begin februari schortte Dekker alle adopties op, omdat uit het rapport van de commissie-Joustra naar voren kwam dat het adoptiesysteem te veel prikkels kent die misstanden in de hand werken. Vrijwel de hele Kamer worstelt met dit vraagstuk, bijvoorbeeld omdat veel wensouders nu niet verder kunnen met hun adoptieprocedure. Maar tegelijk is er begrip voor de opstelling van de minister, die zegt dat hij zijn handen niet in het vuur durft te steken dat altijd alles volgens de regels verloopt.

Bovendien kunnen ook regels niet afdoende zijn. Dekker schetste woensdag dat het in een aantal Zuid-Amerikaanse landen voorkomt dat ouders uit de ouderlijke macht worden ontzet, bij..

