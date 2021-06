Tweede Kamer herdenkt oud RPF-fractievoorzitter Meindert Leerling

Den Haag

Meindert Leerling was fractievoorzitter van de Reformatorische Politieke Federatie, voorloper van de ChristenUnie, tussen 1981 en 1994. Leerling overleed zondag 9 mei in Bergambacht, zijn woonplaats. Hij werd 85 jaar.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp haalde een uitspraak van Leerling uit 1986 aan: ‘Het staat voor mij vast dat de Heere mij op de post wilde hebben waar ik nu zit.’ Bergkamp noemde dit typerend voor hem. Rutte noemde Leerling een standvast politicus, die naarmate hij ouder werd denkbeelden heroverwoog en verzoening zocht in persoonlijke relaties. Leerling was voorafgaand aan zijn politieke loopbaan journalist: in 1954 begon hij als sportverslaggever voor christelijke kra..

