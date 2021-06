Wet geldstromen moskee strenger

Donaties aan bijvoorbeeld moskeeën moeten kunnen worden ingevorderd, als het geld wordt gebruikt voor ondermijning van de Nederlandse vrijheden, democratie en rechtsorde. Het maakt daarbij niet uit of de giften uit buiten- of binnenland komen.

Den Haag

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft zijn eerdere wetsvoorstel waarin staat dat moskeeën inzage moeten geven in buitenlandse geldstromen, aangescherpt. Burgemeesters en het OM krijgen extra mogelijkheden om de financiën van bijvoorbeeld een moskee tegen het licht te houden. Maatschappelijke organisaties kunnen worden verplicht giften actief te melden, maar giften kunnen ook worden bevroren, beperkt, verboden of verbeurd verklaard.

In het in z’n algemeenheid verbieden van bepaalde geldstromen, bijvoorbeeld uit onvrije landen, ziet Dekker geen heil. ‘Want welke geldstromen zou je dan moeten verbieden? Geld uit Saudi-Arabië of Koeweit is niet per definitie verdacht’, zei Dekker dinsdag tegen de NOS, bij een toelichting op..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .