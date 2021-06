Geen schadefonds voor zoektocht geadopteerden uit Indonesië naar afstamming

Den Haag

Dat staat in een brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan jurist Dewi Deijle, die namens alle adoptiekinderen uit Indonesië de staat aansprakelijk had gesteld. De claim werd mede ondersteund door 45 adoptiekinderen uit andere landen. Een eerder verzoek van Deijle, die zelf is geadopteerd uit Indonesië, was in 2018 al afgewezen. Maar de jurist diende een nieuw verzoek in nadat in februari dit jaar het rapport verscheen van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie, onder leiding van Tjibbe Joustra. Uit dit rapport blijkt dat de staat wel degelijk verwijtbaar nalatig is geweest ten opzichte van adoptiekinderen, aldus Deijle.

Volgens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) geeft het rapport echter geen oordeel ..

