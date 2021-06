CDA aarzelt over kabinet met PvdA en GroenLinks

‘Ik heb eerder al gezegd: je moet kijken naar de inhoud. Er zijn grote zorgen over de middenklasse, over veiligheid, over hoe je het goed regelt voor de volgende generatie’, zei Hoekstra. ‘En dan is het verschil met ieder van die twee partijen – laat staan met die twee partijen samen – zeer groot. Dus dat is niet de variant die voor mij het meest voor de hand ligt.’

Hoekstra sprak dinsdag samen met D66-leider Sigrid Kaag met informateur Hamer over het vervolg van de kabinetsformatie. Hamer kondigde eerder aan deze week een knoop door te hakken over welke partijen een eerste formatiepoging moeten doen.

niet loslaten

Niet alleen het CDA, maar ook de VVD voelt er weinig voor om met PvdA en GroenLinks te form..

