‘Is het echt nodig dat je bij dat debat bent, of kun je die avond beter aan je gezin besteden?’

Den Haag

Dat zegt SGP-fractievoorzitter en langstzittend Kamerlid Kees van der Staaij. ‘Zeker nu er achttien fracties zijn, moeten we beter samenwerken. Bij onderwerpen waarover de Kamer het wel eens is, moeten we de vraag stellen: wie van ons zet hier de tanden in? Dat gebeurt al bij sommige begrotingshoofdstukken en pensioenonderwerpen, maar het kan vaker. Twee of drie Kamerleden bijten zich in een bepaald thema vast, zodat de rest wat anders kan doen.’

Van der Staaij reageert daarmee op de discussie over werkdruk op het Binnenhof. Afgelopen week haakte minister Bas van ‘t Wout (Economische Zaken) af vanwege een burn-out, en ook de CDA’ers Harry van der Molen en Pieter Omtzigt laten zich tijdelijk vervangen. De laatste jaren zijn er meer..

