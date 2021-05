Het laatste steunpakket, hoopt het kabinet

Het kabinet trekt nog eens 6 miljard euro uit voor steun aan het bedrijfsleven. Alle bestaande regelingen worden met 3 maanden verlengd. Het kabinet hoopt dat dat voldoende is voor de doorstart van de economie nu het einde van de coronacrisis in zicht lijkt.

Den Haag

De ministers Stef Blok (VVD) van Economische Zaken, Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Wopke Hoekstra (CDA) van Financiën kondigden het nieuwe steunpakket donderdag aan. Zij roemen de veerkracht van economie en samenleving. Sinds de eerste versoepelingen van de coronabeperkingen zien zij al een snelle opleving van de economie. Zij verwachten dat dit doorzet als de maatschappij verder opengaat. Op die hoop is het steunpakket geënt.

Over de verlenging van het steunpakket, dat op 1 juli afloopt, is de afgelopen weken intensief overlegd met vakbeweging en werkgevers. Omdat het kabinet demissionair is, is ook gesproken met zeventien fracties in de Tweede Kamer, om verzekerd te zijn van steun in het parlement.

