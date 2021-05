Per 5 juni nieuwe versoepeling

Den Haag Het kabinet zet op zaterdag 5 juni de volgende stap in het versoepelen van de coronamaatregelen. Dat is vier dagen eerder dan aanvankelijk gepland was voor de derde fase van het openingsplan.

Welke maatregelen afgeschaald worden en onder welke voorwaarden precies, besluit het kabinet vrijdag, zei demissionair coronaminister Hugo de Jonge woensdag. Vrijdagavond om 19.00 uur geeft het kabinet daar dan verdere toelichting over op een persconferentie. Volgens het plan kunnen mensen in de derde fase weer maximaal vier bezoekers thuis ontvangen en kan de horeca ook binnen weer gasten bedienen. Hier vallen ook cafés en kroegen onder, de zogeheten ‘natte horeca'. Eerder zou alleen horeca opengaan voor uit eten, maar het kabinet wil af van het onderscheid tussen ‘natte’ en ‘droge’ horeca.

Volgens ingewijden is het idee dat iedereen binnen aan een daartoe aangewezen tafel zit, ook in de kroegen, en dat de gelegenheden om 22.00 uur sluiten. Er wordt nog nagedacht over het maximale aantal bezoekers. Ook zouden grotere horecagelegenheden mogelijk meer gasten kunnen ontvangen met toegangstesten. De Eerste Kamer stemde in de nacht van dinsdag op woensdag in met de wet die dat regelt. Bij de precieze uitwerking van de regels wordt volgens de ingewijden gekeken naar de handhaafbaarheid in de praktijk. Ook zouden culturele instellingen zoals musea de deuren weer kunnen openen. <