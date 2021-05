Hoekstra grootste obstakel in de formatie

Niet VVD-leider Mark Rutte, maar CDA-voorman Wopke Hoekstra is inmiddels het grootste obstakel geworden in de kabinetsformatie. Bij potentiële regeringspartners VVD, D66, PvdA en GroenLinks klinkt steeds luider de vraag of Hoekstra wel durft te beslissen of zijn partij wil meeregeren.

Den Haag

In tegenstelling tot het CDA staat oppositiepartij GroenLinks al maanden in de startblokken om de onderhandelingen in te gaan over regeringsdeelname. Ruim vóór de verkiezingen zat een prominente GroenLinkser al aan de keukentafel van voormalig VVD-informateur Edith Schippers en werd formatieveteraan Herman Tjeenk Willink bezocht om te vragen waarom de partij bij de vorige kabinetsformatie in 2017 buiten de boot viel.

GroenLinks kreeg van Tjeenk Willink onder meer te horen dat onderhandelaars destijds de kaarten te lang tegen de borst hielden. Schippers wees op het gebrek aan chemie tussen Klaver en de andere partijleiders, zoals toenmalig D66-leider Alexander Pechtold. De partij wil niet nog een keer misgrijpen. De o..

