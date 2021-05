Kamer wil coronatests voor zomervakantie gratis

Den Haag

Het kabinet wil dat vakantiegangers zelf hun test betalen, maar op de Partij voor de Dieren na is geen enkele Kamerfractie het daarmee eens. In een motie die donderdag werd aangenomen, wordt het kabinet gevraagd te kijken hoe mensen een gratis test kunnen krijgen voor hun zogenoemde digitaal groen certificaat van de Europese Unie. Met zo’n certificaat kunnen mensen aantonen dat ze negatief getest zijn op het virus, gevaccineerd zijn of al besmet zijn geweest. Het idee is dat deze groep geen nieuwe besmettingen zal veroorzaken op vakantie in de EU.

De Kamer vindt dat de test gratis moet zijn, omdat deze zomer nog niet alle Nederlanders (volledig) gevaccineerd zijn. Met een negatieve coronatest kunnen ze binnen de EU alsnog op reis.

De Kamer wil mensen zelf een test laten kiezen. Ook de PCR-test moet een optie zijn. Nu moeten daarvoor commerciële bedrijven worden ingeschakeld. Wie zich bij de GGD laat testen, krijgt geen bewijs dat de uitslag negatief was. <