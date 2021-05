Brabantse coalitie met Forum houdt geen stand

Den Bosch

Directe aanleiding is het vertrek van FVD-Statenlid Hans Smolders vorige week. Volgens VVD-fractievoorzitter Suzanne Otters worden daardoor – na een reeks eerdere incidenten – ‘de gemaakte afspraken over bestuurlijke stabiliteit niet meer nagekomen’. Kort na de VVD, de grootste partij in Brabant, zegde ook het CDA het vertrouwen in Forum op. ‘Het was niet stabiel en het morele kompas was zoek’, aldus fractieleider Ankie de Hoon. De Brabantse Forum-fractie, ooit negen mensen sterk, telt er nu nog maar vier; voor twee lege zetels heeft Forum geen mensen. Ook vindt de VVD opeens dat de landelijke perikelen rond Forum wel degelijk negatieve effecten hebben op de provinciale politiek.

Voor de derde ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .