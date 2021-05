Herman Tjeenk Willink geeft de huidige generatie politici een enorme stapel huiswerk

Het lijkt erop dat Herman Tjeenk Willink het welletjes vindt. ‘Vandaag is het toch echt de laatste keer dat ik hier in deze Kamer als oud-informateur het woord mag voeren’, zei de 79-jarige ‘Tjeenk’ woensdag, nadat hij urenlang naar het debat over de kabinetsformatie had moeten luisteren.