Van Haga keert met nog twee Kamerleden Forum de rug toe

Den Haag

Dat maakte Van Haga donderdag bekend op Twitter. Aanleiding voor de breuk vormt de 5 mei-poster, waarop de partij de coronamaatregelen vergeleek met de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Van Haga en Smolders namen al eerder publiekelijk afstand van de poster, maar nu partijleider Thierry Baudet afgelopen week nog eens benadrukte de ophef juist op te willen zoeken, zien ze er geen heil meer in nog met hem verder te gaan. Het ‘oorspronkelijke verkiezingsprogramma van de FVD blijft leidend’, schrijft Van Haga op Twitter. De partij zelf betreurt het vertrek van de drie, maar wil ‘constructief’ met hen samenwerken. Forum houdt vijf Kamerleden over. Het is voor de partij de tweede scheuring in korte tij..

