Groen licht voor nieuwe formatiefase - mét Rutte

Bijna twee maanden na de verkiezingen verschuift de focus in de formatie van wie naar wat: minder aandacht voor de persoon Mark Rutte en meer voor de inhoud. De enige fractievoorzitter die daarmee écht tevreden lijkt, is de VVD-leider zelf.

Den Haag

Even leek het alsof begin april Mark Ruttes laatste politieke uren hadden geslagen. De gefotografeerde verkennersnotitie, een ongekend fel debat tot in de vroege morgen en coalitiepartners die hem in de steek lieten – na bijna elf jaar was het einde van zijn premierschap dichtbij.

Maar de VVD-leider overleefde en klom langzaam uit het dal omhoog. Een ruime maand later lijkt het vierde kabinet-Rutte dichterbij dan ooit. Morrend maar machteloos luidde twee derde van het parlement woensdag de volgende fase van de formatie in. Daarin neemt informateur Mariëtte Hamer de leiding over van Herman Tjeenk Willink, over wiens eindverslag deze week werd gedebatteerd. Hamer is voormalig PvdA-Kamerlid en momenteel voorzitter van de S..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .